Анна Калашникова купила шестикомнатную квартиру в Москве: «Я планирую расширение нашей семьи»

Анна Калашникова уже давно стала известной моделью и певицей. После расставания с Прохором Шаляпиным она не перестает появляться на ток-шоу. У нее растет сын , которого она пыталась выдать за наследника Прохора. Однако потом певец узнал правду и расстался с ней. Спустя годы они стали друзьями. Артистка пытается строить новые отношения. Недавно она купила себе еще одну квартиру в Москве.

По словам Анны, она не намерена останавливаться. Светская львица хочет завести еще одного ребенка.

«Моя новая квартира в Москве очень красивая, в ней шесть комнат. Вообще я планировала закончить ремонт к 1 сентября, но не успела. Сейчас многое, конечно, уже завершено, но у меня в квартире огромный балкон по периметру квартиры, и он не сделан. Так что мы каждое утро просыпаемся под шум отделочных работ», — пояснила она.

Также Анна призналась, что у нее не было отпуска летом впервые за долгое время. Она не скрывает, что для нее это сложное время, но модель рада, что теперь у нее есть еще одно жилье.

«Дело в том, что я планирую расширение нашей семьи, и мне были нужны дополнительные комнаты для малышей», — пояснила Анна, пишет « МК ».