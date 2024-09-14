Муж Лены Катиной миллионер Дмитрий Спиридонов смог найти отца спустя 42 года

Лена Катина раньше вместе с Юлией Волковой выступала в составе популярной группы «Тату». Теперь артистка строит сольный проект. Однако за последние два года произошло много перемен в ее личной жизни. Она сыграла свадьбу с миллионером Дмитрием Спиридоновым . Также она снова стала мамой. У него есть сын Александр от первого брака. Примечательно, что ему уже 8 лет. А в июле 2023 года у артистки и ее супруга появился сын Демьян. Звезда порой выходит в свет со своим возлюбленным и поддерживала его, когда Дмитрий проходил лечение от тяжелой болезни.

А теперь сам миллионер решил рассказать о своей семье. Он жил с мамой и отчимом. Долгое время Спиридонов был уверен, что его отец умер. Однако недавно он узнал правду. Его родитель не подозревал, что у него рос сын.

«Я нашел отца, спустя 42 года. Буквально шок три дня уже. А еще есть замечательный брат и сестры, племянники. Господи, как долго я вас искал! Ну почему вы где-то были всегда далеко и нужны, когда мне плохо было, а сейчас всё хорошо, и бац...», – поделился муж Катиной в Сети.

Он был расстроен и стал критиковать поступок мамы, которой уже нет в живых. Миллионер считает, что она не должна была утаивать от него правду. Он посмеялся, что его жизнь похожа на бразильский сериал. У него есть братья и сестры, чем муж певицы не догадывался.