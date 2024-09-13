Анастасия Решетова заявила о своей честности: «Других ответов у меня нет»

Модель Анастасия Решетова в соцсети попыталась подвести некую черту под своим интервью, которое было обнародовано накануне. Анастасия Решетова дала понять, что старалась быть максимально искренней, беседуя со своим другом, стилистом Aleko.

Модель сообщила, что прекрасно осознает, что ее признания могли удовлетворить слушателей не в полной мере.

«Не уверена, что у меня получилось в полной мере ответить на все вопросы, но других ответов у меня нет», — подчеркнула Анастасия Решетова .

Она сделала акцент на том, что не была готова к настойчивости Aleko в части вопросов на личные темы, но все же попыталась быть максимально открытой и отвечать честно.

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Тем самым Анастасия Решетова попыталась донести до аудитории, что ее вины в разводе певицы Алсу Абрамовой с мужем нет. Это главное, в чем обвиняют ее сегодня.