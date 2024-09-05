Волочкова экстренно приехала в Санкт-Петербург к тяжелобольному отцу: «Папа! Живи!»
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ее папе стало хуже.
Анастасия Волочкова в последнее время часто наведывается в родной город Санкт-Петербург, где живет ее папа Юрий Федорович, который ранее был тренером по легкой атлетике. Отец Анастасии Волочковой после двух инсультов уже 17 лет не разговаривает и передвигается в инвалидном кресле. 5 сентября артистка отправилась в Санкт-Петербург. Она сообщила в соцсети, что спешит к отцу, у которого ухудшилось самочувствие.
Анастасия Волочкова перед поездкой успела выступить во Дворце культуры «Константиновский» Раменского района Подмосковья.
Напомним, что отцу Анастасии Волочковой 77 лет. У балерины с ним очень теплые отношения. А вот с мамой Анастасия не так близка. Она не раз говорила, что мама вмешивалась в ее личную жизнь и разрушила ее отношения с Игорем Вдовиным.