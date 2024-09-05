Волочкова экстренно приехала в Санкт-Петербург к тяжелобольному отцу: «Папа! Живи!»

Анастасия Волочкова в последнее время часто наведывается в родной город Санкт-Петербург, где живет ее папа Юрий Федорович, который ранее был тренером по легкой атлетике. Отец Анастасии Волочковой после двух инсультов уже 17 лет не разговаривает и передвигается в инвалидном кресле. 5 сентября артистка отправилась в Санкт-Петербург. Она сообщила в соцсети, что спешит к отцу, у которого ухудшилось самочувствие.

Анастасия Волочкова перед поездкой успела выступить во Дворце культуры «Константиновский» Раменского района Подмосковья.

В телеграм-канале Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена со своим папой . Балерина сидела у ног своего родителя и обнимала его.