Анастасия Решетова заявила, что ее возлюбленному 30 лет: «Слава Богу»

Несколько лет назад Анастасия Решетова рассталась с Тимати . Она растит сына Ратмира, которого родила от рэпера. Долгое время модель умалчивала о своих новых романах.

В этом году разгорелся скандал, когда Анастасию Решетову увидели с мужем певицы Алсу Абрамовой Яном Абрамовым. А когда певица Алсу подала на развод с мужем, то сразу на модель обрушилась критика. Именно ее стали обвинять в разводе супругов. Потом артистка даже публично намекнула, что это правда. Но теперь ситуацию прокомментировала сама Анастасия Решетова . Она дала интервью стилисту Алеко. В студии модель показала свое кольцо с большим бриллиантом. Она похвасталась, что это подарок от возлюбленного.

«Периодически его нашу, оно мне нравится. Это подарок моего молодого человека. Ему 30 лет. Молодой парень! Слава Богу», — поделилась Анастасия Решетова .

Но раскрывать подробности новых отношений Анастасия Решетова не стала. По ее словам, во время расставания с Тимати ее личную жизнь обсуждала вся страна. Больше она не хочет, чтобы такое происходило.

Стоит отметить, что экс-мужу Алсу Яну Абрамову 46 лет. Модель Анастасия Решетова намекнула, что ее отношения с мужем Алсу у нее не сложились, если они и были.

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По материалам шоу «Aleko In My Bag»