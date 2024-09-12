Мужа Елены Блиновской Алексея задержали и привезли на допрос в наручниках

Елена Блиновская уже длительное время находится в СИЗО. Ее пребывание под арестом продлили совсем недавно. Тем временем сумма ее долга продолжает расти. Елена задолжала государству более 900 миллионов рублей. При этом она не может начать гасить долг, так как ее счета заблокированы, а недвижимость она не может распродать. Муж королевы марафонов Алексей уехал на фронт, когда начались проблемы у его супруги. Он надеялся, что сможет ей помочь.

А вот 12 сентября выяснилось, что мужа Блиновской задержали и доставили на допрос в наручниках. Отмечается, что это произошло из-за того, что Алексей вовремя не явился к следователю. Пока точно неизвестно, но возможно, что допрос связан с делом Елены о крупном долге перед налоговой, пишет «СтарХит».