Елена Блиновская частично признала вину в уклонении от оплаты налогов
Елена Блиновская. Фото: Global Look Press
Королева марафонов Елена Блиновская предстала перед судом.
Известная блогерша, которую прозвали королевой марафонов, Елена Блиновская в эту пятницу, 30 августа, предстала перед судом. В зал заседаний Елену Блиновскую доставили из СИЗО. Выглядела 43-летняя Елена Блиновская при этом очень плохо. Очевидно, что она провела бессонную ночь, лицо выглядело отечным, сама Блиновская — измотанной.
В суде Елена Блиновская, вероятно, по наставлению своих адвокатов, признала вину в неуплате налогов, но только частично.
Елена Блиновская заявила, что пустила все на самотек и не контролировала платежи из-за декретов. Финансами занималась бухгалтерия Елены Блиновской, работу которой блогер не проверяла так тщательно, как это требуется.