Елена Блиновская частично признала вину в уклонении от оплаты налогов

Известная блогерша, которую прозвали королевой марафонов, Елена Блиновская в эту пятницу, 30 августа, предстала перед судом. В зал заседаний Елену Блиновскую доставили из СИЗО. Выглядела 43-летняя Елена Блиновская при этом очень плохо. Очевидно, что она провела бессонную ночь, лицо выглядело отечным, сама Блиновская — измотанной.

В суде Елена Блиновская , вероятно, по наставлению своих адвокатов, признала вину в неуплате налогов, но только частично.

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Елена Блиновская заявила, что пустила все на самотек и не контролировала платежи из-за декретов. Финансами занималась бухгалтерия Елены Блиновской , работу которой блогер не проверяла так тщательно, как это требуется.

А вот вину в отмывании денег Елена Блиновская признавать отказалась. Ранее сообщалось, что Елена Блиновская распродает имущество, чтобы погасить долги.

По материалам телеграм-канала SHOT