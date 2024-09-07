Борющаяся с раком Кейт Миддлтон тайно выезжает за город, чтобы прийти в форму

Кейт Миддлтон переживает сложный период в жизни. Принцесса Уэльская лечится от рака. После операции на брюшной полости врачи выяснили, что у нее онкологическое заболевание . Жена принца Уильяма проходит курсы химиотерапии. Минувшим летом Кейт Миддлтон всего несколько раз появлялась на публике. Поклонники заметили, что принцесса Уэльская сильно похудела. Она не скрывает, что лечение отражается на ее внешности.

Зарубежные СМИ сообщают, что Кейт Миддлтон в последнее время стала регулярно ездить за город. Она много времени проводит на природе. Принцесса Уэльская гуляет у поместья Анмер-холл в Норфолке, а также в Виндзоре, где живет с мужем в резиденции, которая называется «Коттедж Аделаиды».

Отмечается, что такое поведение Кейт Миддлтон обнадеживает англичан, так как значит, что она восстанавливается и может скоро вернуться к привычному графику. Соседями принцессы являются образованные люди, которые не лезут в ее жизнь и не пытаются сфотографировать ее исподтишка.

Кейт Миддлтон по-прежнему активно занимается воспитанием своих троих наследников.

«Она делает это не только потому, что это поднимает ее уверенность в себе, но и потому, что это также убеждает детей в том, что с ними все будет в порядке», — цитирует Radar Online приближенного Миддлтон.