Кети Топурия устроила первую фотосессию для новорожденной дочки

Кети Топурия уже несколько лет счастлива в браке с бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым. Примечательно, что у них уже растет сын Адам. А в этом году певица объявила о новой беременности. Она много путешествовала. Артистка демонстрировала свои стильные образы. А 31 июля она родила дочку в одной из столичных клиник. Звезда не скрывает, что мечтала о третьем ребенке. От первого брака у нее есть дочка Оливия. Новорожденная кроха получила имя Николь.

Уже несколько недель Кети наслаждается материнством. Она хвасталась нарядами для маленькой дочки. А накануне певица устроила для нее первую фотосессию. Такие же памятные фото она делала с сыном.

На кадрах видно, как спящую малышку укладывают в красивых локациях. Ее облачали то в плед, то в шапочку. Девочка при этом продолжала спать. На фото видно, что у нее пухлые ножки и маленькие пальчики.