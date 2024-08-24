Кети Топурия устроила первую фотосессию для новорожденной дочки

Кети Топурия. Фото: Global Look Press

Солистка «А’Студио» решила поделиться трогательными кадрами с малышкой.

Кети Топурия уже несколько лет счастлива в браке с бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым. Примечательно, что у них уже растет сын Адам. А в этом году певица объявила о новой беременности. Она много путешествовала. Артистка демонстрировала свои стильные образы. А 31 июля она родила дочку в одной из столичных клиник. Звезда не скрывает, что мечтала о третьем ребенке. От первого брака у нее есть дочка Оливия. Новорожденная кроха получила имя Николь.

Уже несколько недель Кети наслаждается материнством. Она хвасталась нарядами для маленькой дочки. А накануне певица устроила для нее первую фотосессию. Такие же памятные фото она делала с сыном.

На кадрах видно, как спящую малышку укладывают в красивых локациях. Ее облачали то в плед, то в шапочку. Девочка при этом продолжала спать. На фото видно, что у нее пухлые ножки и маленькие пальчики.

Кети Топурия показала дочку. Фото: соцсети Кети Топурии

Топурия не могла скрыть умиления при виде фотосессии. Рядом ходила Оливия, которая наблюдала за сестренкой. Пока певица скрывает лицо Николь. Даже трехлетнего сына она показывает редко, пряча его лицо от камер.

Поклонники осыпали комплиментами младшую дочку артистки. Многие отметили, что у Кети очень красивые дети. Напомним, что звезда всегда мечтала стать многодетной мамой.

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