Кети Топурия устроила первую фотосессию для новорожденной дочки

Уже несколько недель Кети наслаждается материнством. Она хвасталась нарядами для маленькой дочки. А накануне певица устроила для нее первую фотосессию. Такие же памятные фото она делала с сыном.
На кадрах видно, как спящую малышку укладывают в красивых локациях. Ее облачали то в плед, то в шапочку. Девочка при этом продолжала спать. На фото видно, что у нее пухлые ножки и маленькие пальчики.
Топурия не могла скрыть умиления при виде фотосессии. Рядом ходила Оливия, которая наблюдала за сестренкой. Пока певица скрывает лицо Николь. Даже трехлетнего сына она показывает редко, пряча его лицо от камер.
Поклонники осыпали комплиментами младшую дочку артистки. Многие отметили, что у Кети очень красивые дети. Напомним, что звезда всегда мечтала стать многодетной мамой.
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