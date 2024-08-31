На Венецианском фестивале Анджелина Джоли появилась в платье с мехом и с новым цветом волос

На публике Джоли щегольнула в кремовом платье с мехом и шлейфом. Наряд Tamara Ralph позволил ей подчеркнуть фигуру. Но многие заметили, что у актрисы очень худые и жилистые руки с выпирающими венами. Примечательно, что также артистка стала блондинкой.
Однако отметим, что у Анджелины всегда были тонкие руки. Она даже этого стеснялась. Но теперь они многих пугают, так как именно на руках видны признаки старения. Некоторые поклонники подозревают, что актриса болеет.
На фестивале ее снова спрашивали про развод с Питтом. Она призналась, что до сих пор не знает, о чем имеет право говорить.
«Весь этот грязный процесс проходил приватно, и за вас говорила ваша работа. Теперь публичные отношения другие», — сказала 49-летняя звезда.
Обсуждать детали развода с экс-мужем она отказалась, пишет The Hollywood Reporter.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: