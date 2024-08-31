На Венецианском фестивале Анджелина Джоли появилась в платье с мехом и с новым цветом волос

Анджелина Джоли давно стала звездой кинематографа. Она не скрывает, что ей пришлось трудно, так как ее стали считать эталоном женской красоты. Но актриса пережила несколько неудачных романов. А развод с Брэдом Питтом стал для нее настоящим испытанием. Обычно артистка редко появляется на публике в последние годы. Она также стала реже сниматься в кино. Но накануне звезда появилась на Венецианском кинофестивале, чтобы представить новый фильм «Мария», который рассказывает о жизни Марии Каллас.

На публике Джоли щегольнула в кремовом платье с мехом и шлейфом. Наряд Tamara Ralph позволил ей подчеркнуть фигуру. Но многие заметили, что у актрисы очень худые и жилистые руки с выпирающими венами. Примечательно, что также артистка стала блондинкой.