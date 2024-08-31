На Венецианском фестивале Анджелина Джоли появилась в платье с мехом и с новым цветом волос

Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Анджелина Джоли прилетела на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить фильм «Мария».

Анджелина Джоли давно стала звездой кинематографа. Она не скрывает, что ей пришлось трудно, так как ее стали считать эталоном женской красоты. Но актриса пережила несколько неудачных романов. А развод с Брэдом Питтом стал для нее настоящим испытанием. Обычно артистка редко появляется на публике в последние годы. Она также стала реже сниматься в кино. Но накануне звезда появилась на Венецианском кинофестивале, чтобы представить новый фильм «Мария», который рассказывает о жизни Марии Каллас.

На публике Джоли щегольнула в кремовом платье с мехом и шлейфом. Наряд Tamara Ralph позволил ей подчеркнуть фигуру. Но многие заметили, что у актрисы очень худые и жилистые руки с выпирающими венами. Примечательно, что также артистка стала блондинкой.

Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Однако отметим, что у Анджелины всегда были тонкие руки. Она даже этого стеснялась. Но теперь они многих пугают, так как именно на руках видны признаки старения. Некоторые поклонники подозревают, что актриса болеет.

На фестивале ее снова спрашивали про развод с Питтом. Она призналась, что до сих пор не знает, о чем имеет право говорить.

«Весь этот грязный процесс проходил приватно, и за вас говорила ваша работа. Теперь публичные отношения другие», — сказала 49-летняя звезда.

Обсуждать детали развода с экс-мужем она отказалась, пишет The Hollywood Reporter.

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