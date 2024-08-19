Продюсер Тарханова — о странных пунктах в райдерах Бузовой, Басты и Чеботиной: «50 видов сосисок»
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Селебрити требуют к себе особого отношения.
О райдерах российских артистов судачат регулярно. Иногда в них можно встретить требования, которые говорят о звездной болезни. Подробнее об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказала продюсер Мария Тарханова. По ее словам, в райдерах можно встретить пункты о цвете стен, фруктов, автомобилей.
Также эксперт обнародовала некоторые детали из райдеров Басты, Ольги Бузовой и Люси Чеботиной.
«В продюсерских кругах ходят целые легенды, шутки-прибаутки на эту тему. Например, Люся Чеботина. У нее в райдере прописано, что она не приемлет никаких автографов и фотографий с персоналом принимающей стороны. Баста требует, чтобы, кроме обычного гастрономического набора, было 50 видов сосисок. А у Ольги Бузовой в гримерке должны быть энергетики и кальян», — раскрыла секреты продюсер.