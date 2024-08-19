Продюсер Тарханова — о странных пунктах в райдерах Бузовой, Басты и Чеботиной: «50 видов сосисок»

О райдерах российских артистов судачат регулярно. Иногда в них можно встретить требования, которые говорят о звездной болезни. Подробнее об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказала продюсер Мария Тарханова . По ее словам, в райдерах можно встретить пункты о цвете стен, фруктов, автомобилей.

Также эксперт обнародовала некоторые детали из райдеров Басты, Ольги Бузовой и Люси Чеботиной.

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