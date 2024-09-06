Общественники требуют лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав на Лизу и Гарри

Общественная организация «Ветераны России» полагают, что певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* из рук вон плохо справляются с воспитанием своих детей-близнецов Лизы Галкиной и Гарри Галкин а.

Активисты требуют, чтобы Аллу Пугачеву и Максима Галкина* лишили родительских прав на Лизу и Гарри. По некоторым данным, общественники уже обратились с соответствующим запросом к детскому омбудсмену.

По мнению неравнодушных к судьбе звездных отпрысков людей, Гарри Галкин и его сестра Лиза Галкина страдают из-за того, что родители перевозят их из одной страны в другую.

Активисты полагают, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* лишены возможности получать образование из-за частой смены места жительства. Ведь семья Аллы Пугачевой живет то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии.

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Общественники требуют, чтобы Лизу и Гарри забрали у родителей в случае, если те решат приехать в Россию .

По материалам телеграм-канала Mash

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