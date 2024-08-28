Павла Дурова освободили из-под стражи перед судом

Павел Дуров был задержан на днях, когда прилетел во Францию на частном самолете. Примечательно, что он не собирался ехать в Париж. По некоторым данным, в столицу Франции Павла Дурова пригласил президент Эммануэль Макрон, желая отобедать с ним. Однако спецслужбы сразу арестовали миллиардера. Отмечалось, что это связано с тем, что он владеет Telegram. 28 августа его б рат Николай тоже оказался втянут в скандал. Французские власти выдали ордер на его арест.

28 августа Павла Дурова освободили, чтобы провести допрос. Судья прекратил содержание бизнесмена под стражей. Теперь ему должны предъявить обвинения, а затем состоится суд, пишет BFMTV.

Напомним, что ранее бывшая возлюбленная бизнесмена Ирина Болгар п одала на него в суд. Она хочет получать алименты на троих детей. Также Болгар обвинила Павла Дурова в том, что он жестоко обращался с их младшим сыном.