Анастасия Волочкова сделала заявление: «Мои мужчины меряются яхтами, самолетами»

Анастасия Волочкова не скрывает, что привыкла жить на широкую ногу. У нее есть несколько квартир, а живет балерина в огромном особняке. Она несколько раз в год ездит на Мальдивы. Недавно артистка решила заступиться за Ларису Долину . Певица была обманута мошенниками, поэтому ее квартира оказалась под арестом. Однако в Сети стали бурно обсуждать вычурный интерьер в ее доме. Волочкова не стала молчать и дала отпор хейтерам.

«Ларисе Долиной — респект за все, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах», — высказалась балерина Life.ru.

На этот раз Анастасия публично заявила, что критикуют такие квартиры только те, кто живут в трущобах. Она и ранее признавалась, что среди хейтеров обычно находятся только бедные люди, которые испытывают зависть.