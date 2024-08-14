Анастасия Волочкова сделала заявление: «Мои мужчины меряются яхтами, самолетами»

«Ларисе Долиной — респект за все, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах», — высказалась балерина Life.ru.
На этот раз Анастасия публично заявила, что критикуют такие квартиры только те, кто живут в трущобах. Она и ранее признавалась, что среди хейтеров обычно находятся только бедные люди, которые испытывают зависть.
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