Михаил Шац* пытается продать элитную квартиру в Москве за 100 миллионов рублей

Михаил Шац* уже несколько лет живет за границей. Его жизнь изменилась, так как он обосновался в Израиле. Пока телеведущий не собирается возвращаться на родину. Примечательно, что с Татьяной Лазаревой** он
По данным SPB.KP.RU, пятикомнатное жилье находится на Патриарших прудах. Шац* обустроил большую гостиную, четыре спальни, в одной из которых есть гардеробная, три санузла, кухня. Во всех комнатах потолки высотой в 3,7 метра.
Риелтор признался, что владельца квартиры нет в городе. Он отметил, что недвижимостью владеет знаменитый человек. Журналисты выяснили, что ранее в квартире была прописана Татьяна Лазарева**. Однако потом Михаил Шац* переписал квартиру на своего брата Леонида. Это произошло в апреле 2024 года. Скорее всего, он подстраховался, чтобы проще было продать недвижимость.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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