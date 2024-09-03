У певицы Нины Шацкой возникли проблемы из-за однофамилицы-актрисы: «Решила, что я хочу воспользоваться ее славой»

Нина Шацкая является исполнительницей романсов. Она не скрывает, что смогла построить успешную карьеру. Однако в начале у нее возникали проблемы из-за фамилии. Тогда уже была известной актриса Нина Шацкая. Между ними была большая разница в возрасте, но их стали путать. Теперь в интервью певица признается, что ее однофамилица была недовольна ее появлением и считала, что она намеренно использует ее имя. А Шацкая даже не думала менять фамилию, которая ей досталась от отца дирижера Аркадия Шацкого.

«Мне и в голову не могло прийти, что я должна считаться с тем фактом, что мы однофамильцы. Казалось бы, между нами такая пропасть! Но потом мне сказали, что она восприняла это болезненно, решила, что я хочу воспользоваться ее славой. Чего и в помине не было! Как мне, девочке, могло такое в голову прийти?! Я просто всю жизнь жила под своей фамилией и с ней же начала работать — выступать на сцене», – высказалась звезда, пишет « МК ».

Также она вспомнила, что ей предложили спеть роль в мюзикле «Король Лир», но потом перестали звать на репетиции. Оказалось, что композитор думал, что она стала играть в другом спектакле «Чайка», но в нем играла другая Шацкая. Это стало ясно только спустя время.