Михаил Шац* рассказал об изменах Татьяне Лазаревой* и свиданиях за границей

Несколько лет назад Михаил Шац* уехал из страны. Он теперь живет в Израиле. Там ему комфортно. Артист теперь выступает со стендапом. Он очень тепло общается с дочками. Примечательно, что Софья и Антонина стали совсем взрослыми. Они тоже живут за границей. Софья с отцом находится на одной волне, а вот ее сестра редко приезжает , так как учится в Англии. Шац в 2024 году развелся с Татьяной Лазаревой*, которая живет в Испании. При этом расстались они еще раньше.

Примечательно, что теперь в интервью Шац* рассказал, что не намерен быть один. Он зарегистрировался на сайте знакомств и ходил на свидания. Артист во время своих выступлений также стал открыто раскрывать подробности жизни с бывшей женой и своих изменах. Он не стал утаивать, что спрашивать разрешение на это у Лазаревой* не брал, так как считает это просто своей исповедью.

Михаил* уверен, что встретит новую любовь. Он заявил, что найдет возлюбленную. А вот с Татьяной артист не смог сохранить теплые отношения. Они общаются только, чтобы обсудить дела и решить вопросы, которые касаются детей.

*Включены Минюстом в список физлиц-иноагентов. Лазарева также включена в список террористов и экстремистов.