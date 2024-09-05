Ведущая Первого канала Ирина Муромцева рассталась с третьим мужем через полгода после свадьбы

Телеведущая Ирина Муромцева всего шесть месяцев назад вышла замуж за бизнесмена по имени Иван. Предложение руки и сердца Ирина Муромцева получила на Шри-Ланке. Пара устроила элегантную свадьбу. Никто не ожидал, что этот союз рухнет через полгода. О случившемся Ирина Муромцева рассказала в соцсети. Она призналась, что супруг ее разочаровал.

«Пока трудностей нет, все ничего. Но как только они возникают, ничего не получается. Хочется, чтобы такие проверки собственной немощи, проходили не на живом человеке. Это больно. Оказывается, ты вообще не знала того, кто рядом. Кто в комфортных условиях прятался за словами и желанием понравиться», — поделилась 46-летняя телеведущая.

У Ирины Муромцевой есть двое детей от прошлых отношений: дочки Любовь и Александра. Несмотря на разочарование, Муромцева заверила, что не теряет надежду на хорошее. Она подчеркнула, что этот опыт ей особенно сложно пережить. При этом телеведущая Ирина Муромцева призналась, что продолжает верить в любовь.