Бывшего мужа певицы Нюши Игоря Сивова обвинили в мошенничестве на инвестициях

Игорь Сивов не так давно стал запускать марафоны и зарабатывать другими способами в соцсетях. С ним состояла в браке певица Нюша . Однако в этом году они развелись. Из-за него в свое время артистка переехала в Дубай. Теперь там живут ее дети.

Оказалось, что Сивов оказался в неприятной ситуации. Его обвинили в мошенничестве на инвестициях. Пострадавший рассказал, что после вложения 10 млн рублей у него осталось 550 тысяч рублей. Бизнесмен из Казани давно знаком с бывшим мужем Нюши. Он посещал его тренинги личностного роста. А в 2021 году Игорь решил его познакомить со своим другом Денисом Фаткуллиным, который называет себя экспертом по «приумножению» капитала.

В итоге мужчина отдал три млн рублей Сивову, а еще семь — водителю Фаткуллина. Они подписали договор инвестиционного займа, но он не обезопасил бизнесмена. В итоге потерпевший получил обратно только 550 тысяч рублей. Подобное положение дел его не устроило и он обратился в полицию. Сивов во всем винит своего товарища, пишет Телеграм-канал Mash.