Сколько детей у фигуристки Волосожар?

Татьяна Волосожар уже давно стала известной фигуристкой. Она не скрывает, что у нее завязались отношения с Максимом Траньковым. Примечательно, что до этого она 17 лет прожила со Станиславом Морозовым. Однако у них не было детей. А в браке с Траньковым спортсменка родила дочку Анжелику в 2017 году. Спустя пять лет у них появился сын Теодор. А в 2024 году у пары снова произошло пополнение в семье.

В мае Волосожар родила сына Лео. Супруги пока скрывают его лицо. Примечательно, что в этом году пара впервые отвела старшую наследницу в школу. Анжелика пошла в первый класс.