Сколько детей у фигуристки Волосожар?

Татьяна Волосожар отправила старшую наследницу в школу.
Татьяна Волосожар уже давно стала известной фигуристкой. Она не скрывает, что у нее завязались отношения с Максимом Траньковым. Примечательно, что до этого она 17 лет прожила со Станиславом Морозовым. Однако у них не было детей. А в браке с Траньковым спортсменка родила дочку Анжелику в 2017 году. Спустя пять лет у них появился сын Теодор. А в 2024 году у пары снова произошло пополнение в семье.
В мае Волосожар родила сына Лео. Супруги пока скрывают его лицо. Примечательно, что в этом году пара впервые отвела старшую наследницу в школу. Анжелика пошла в первый класс.
«Наверное, многие со мной согласятся, когда ты становишься мамой, то меняется сознание и ценности. С 4 лет я жила фигурным катанием, а с появлением детей, поняла, насколько важна жизнь и вне большого спорта. Поняла, сколько новых дверей открывается, когда у тебя есть семья», – делилась фигуристка.
Многодетная мама не только работает, но и много путешествует с детьми.