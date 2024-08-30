Дочь Волосожар и Транькова отказывается идти в первый класс: «Не скажу, что с огромным удовольствием»
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: соцсети Татьяны Волосожар
Татьяна Волосожар призналась, что ей не верится, что дочь Анжелика так быстро выросла.
Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар высказалась о важном событии, на пороге которого стоит ее семья. Дочь Татьяны Волосожар от Максима Транькова Анжелика этой осенью пойдет в школу. Девочка родилась в феврале 2017 года, и ей уже семь с половиной лет.
«Даже не верится, что Ликуся уже идет в первый класс. Волнительно, и такое ощущение, что сам идешь в школу», — поделилась Татьяна Волосожар.