Дочь Волосожар и Транькова отказывается идти в первый класс: «Не скажу, что с огромным удовольствием»

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: соцсети Татьяны Волосожар

Татьяна Волосожар призналась, что ей не верится, что дочь Анжелика так быстро выросла.

Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар высказалась о важном событии, на пороге которого стоит ее семья. Дочь Татьяны Волосожар от Максима Транькова Анжелика этой осенью пойдет в школу. Девочка родилась в феврале 2017 года, и ей уже семь с половиной лет.

«Даже не верится, что Ликуся уже идет в первый класс. Волнительно, и такое ощущение, что сам идешь в школу», — поделилась Татьяна Волосожар.

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Дочь Татьяны Волосожар и Максима Транькова Анжелика. Фото: телеграм-канал Татьяны Волосожар

Татьяна Волосожар рассказала, что к школе все уже давно готово. Куплены форма и канцелярские принадлежности. Но есть нюанс — семилетняя Лика пока совершенно не хочет садиться за парту.

«При этом не скажу, что Анжелика идет с огромным удовольствием в 1 класс, так как в этом году у нас лето затянулось на 4 месяца и так не хочется с ним прощаться», — поделилась Татьяна Волосожар.

Судя по всему, лето было длинным из-за того, что своего третьего ребенка Татьяна Волосожар летала рожать в США, в Майами. Ее сопровождали старшие дети и муж Максим Траньков.

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