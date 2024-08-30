Дочь Волосожар и Транькова отказывается идти в первый класс: «Не скажу, что с огромным удовольствием»

Татьяна Волосожар рассказала, что к школе все уже давно готово. Куплены форма и канцелярские принадлежности. Но есть нюанс — семилетняя Лика пока совершенно не хочет садиться за парту.

«При этом не скажу, что Анжелика идет с огромным удовольствием в 1 класс, так как в этом году у нас лето затянулось на 4 месяца и так не хочется с ним прощаться», — поделилась Татьяна Волосожар .