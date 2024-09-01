Волосожар — о путешествии с тремя детьми от Транькова: «Тот еще квест»

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: соцсети Татьяны Волосожар

Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар рассказала, каким было это лето для их с Максимом Траньковым семьи.

Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар в телеграм-канале подвела итоги лета. Спортсменка разместила видео, на котором запечатлены самые яркие кадры ушедшего лета. Разумеется, самые яркие — для Татьяны Волосожар и ее детей от мужа, фигуриста Максима Транькова.

В канун лета пара стала родителями в третий раз. У их дочери Анжелики и сына Тео появился младший братик по имени Лео. Ребенок родился в Майами.

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«Это лето было особенным — мы впервые путешествовали в новом составе: с тремя детьми. Это тот еще квест я вам скажу», — поделилась Татьяна Волосожар.

Фигуристка показала троих детей. Дочь Анжелика похожа на папу, а вот сыновья Тео и Лео пошли в маму, мальчики — блондины.

Сын Татьяны Волосожар и Максима Транькова Тео. Фото: телеграм-канал Татьяны Волосожар

Напомним, в сентябре в школу пойдет дочь Татьяны Волосожар и Максима Транькова Анжелика, ей уже семь с половиной лет. Татьяна Волосожар на днях признавалась, что Анжелика пока не демонстрирует желания садиться за парту.

Дочь Татьяны Волосожар и Максима Транькова Анжелика с братом Лео. Фото: телеграм-канал Татьяны Волосожар

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