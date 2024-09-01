Волосожар — о путешествии с тремя детьми от Транькова: «Тот еще квест»

Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар в телеграм-канале подвела итоги лета. Спортсменка разместила видео, на котором запечатлены самые яркие кадры ушедшего лета. Разумеется, самые яркие — для Татьяны Волосожар и ее детей от мужа, фигуриста Максима Транькова.

В канун лета пара стала родителями в третий раз. У их дочери Анжелики и сына Тео появился младший братик по имени Лео. Ребенок родился в Майами.

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«Это лето было особенным — мы впервые путешествовали в новом составе: с тремя детьми. Это тот еще квест я вам скажу», — поделилась Татьяна Волосожар .

Фигуристка показала троих детей. Дочь Анжелика похожа на папу, а вот сыновья Тео и Лео пошли в маму, мальчики — блондины.