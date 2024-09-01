Сколько лет Теоне, дочери Бородиной?

Телеведущая Ксения Бородина родила вторую дочь Теону в декабре 2015 года. В июле того же года Ксения Бородина стала женой Курбана Омарова. Пару лет назад Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись. Вряд ли папа будет присутствовать на дне рождения дочери Теоны, когда ей исполнится девять лет.
Пока же Теоне восемь лет. И в понедельник, 2 сентября, она пойдет в школу.
А пока же Теона отправилась на прогулку с мамой. Ксения Бородина, как всегда, стильно одела наследницу.
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Ксения Бородина нарядил Теону в шорты с модными защипами и белую футболку с принтом в виде сердца, выполненном из пайеток.
Поклонники пришли в восторг от Теоны, назвав ее стильной малышкой.