Возлюбленный Бородиной Сердюков покинул шоу «Последний герой» в полуфинале

В этом году съемки «Последнего героя» прошли на Алтае. Ведущей шоу снова стала Ксения Бородина . Участникам был особенно сложно выживать в диких условиях. Им не хватало еды, поэтому они не только рыбачили, но и охотились на животных. В полуфинал не прошла Надежда Ангарская. Ее выгнали на одном из голосований. В итоге боролись на пять миллионов рублей трое мужчин: резидент Comedy Club Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков и комик из Кемерова Дмитрий Конышев.

Новое испытание, которое должно было определить финалистов оказалось трудным. Участникам нужно было распутать веревку с ключом, потом открыть сундук с досками, собрать из дощечек лестницу, забраться по ней на высокую платформу и собрать из мозаики логотип проекта. Добыть ключи было достаточно легко, а вот с лестницей у многих возникли проблемы.

Сначала лидировал Конышев, но потом его опередил Пышненко. Он выиграл в конкурсе. А вот Сердюков оказался последним, поэтому покинул шоу. Уже известно, что благодаря проекту он познакомился с Бородиной. Теперь между ними роман . Но телеведущая утверждает, что никаких поблажек на шоу ему не делала.

Побороться за приз в пять миллионов рублей пришлось Пышненко и Конышеву.