Возлюбленный Бородиной Сердюков покинул шоу «Последний герой» в полуфинале

В этом году съемки «Последнего героя» прошли на Алтае. Ведущей шоу снова стала
Новое испытание, которое должно было определить финалистов оказалось трудным. Участникам нужно было распутать веревку с ключом, потом открыть сундук с досками, собрать из дощечек лестницу, забраться по ней на высокую платформу и собрать из мозаики логотип проекта. Добыть ключи было достаточно легко, а вот с лестницей у многих возникли проблемы.
Сначала лидировал Конышев, но потом его опередил Пышненко. Он выиграл в конкурсе. А вот Сердюков оказался последним, поэтому покинул шоу. Уже известно, что благодаря проекту он познакомился с Бородиной. Теперь
Побороться за приз в пять миллионов рублей пришлось Пышненко и Конышеву.
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