Пелагея вновь подала в суд на бывшего мужа Ивана Телегина

Певица Пелагея полна решимости вновь победить бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина в суде. Новое судебное заседание по иску Пелагеи к Телегину назначено на 13 сентября.

Как стало известно kp.ru, Пелагея недовольна тем, как Иван Телегин выполняет свои обязательства по содержанию особняка, в котором у него есть своя доля. Точнее, он их не исполняет. Телегин не делает коммунальных и других платежей. И это, собственно, и стало предметом иска.

Певица Пелагея намерена добиться в суде пересмотра доли Ивана Телегина в особняке, который был приобретен в браке.

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Напомним, на днях певица Пелагея выиграла суд у Ивана Телегина. Звезда и ее адвокаты сумели добиться отмены запрета на выезд дочери Пелагеи от Телегина, семилетней Таисии, за границу. Ранее Иван Телегин через суд наложил такой запрет, и маленькая Тая не смогла отправиться вместе с мамой на отдых в Турцию.