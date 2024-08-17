Пелагея в суде добилась снятия запрета на выезд дочери из России

Справедливость восторжествовала! Маленькая дочка певицы Пелагеи теперь может спокойно передвигаться по миру. Запрет, который наложил папа Таисии, хоккеист Иван Телегин, больше не действует.

Певица Пелагея Телегина подала иск в суд на действия бывшего мужа и выиграла его.

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«Дочь Пелагеи Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», — рассказал адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.

Напомним, в конце мая певица Пелагея планировала отправиться вместе с дочкой Таисией на отдых в Турцию. Но девочку не пустили в самолет. Причина — запрет ее отца Ивана Телегина, который, кстати, не принимает участия в воспитании наследницы, на выезд девочки за пределы РФ.

Пелагея тогда показывала поклонникам, как рыдала в аэропорту ее маленькая Тася. Но больше такого не будет!

По материалам starhit.ru