Агата Муцениеце — о суде с Павлом Прилучным за детей: «Предлагаю не мусолить это дело»

Актриса Агата Муцениеце высказалась после заседания суда, на котором рассматривался иск к ней бывшего мужа Павла Прилучного . Актер хочет через суд определить место проживания своих детей, рожденных в браке с Агатой Муцениеце , сына Тимофея и дочери Мии.

Судя по всему, после заседания Агату Муцениеце поклонники забросали просьбами рассказать о том, как все прошло. Но актриса четко дала понять, что пока говорить не хочет.

«Просто предлагаю не мусолить это дело, пока оно не будет завершено, потом обязательно поделюсь со всеми, как и что», — написала Агата Муцениеце в своем телеграм-канале.

Агата Муцениеце уточнила, что понимает, что ее опыт может быть важен для других женщин, которые сейчас проходят такой же сложный путь, как и она.

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