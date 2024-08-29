Варвина подверглась травле из-за отношений с продюсером «Дома-2» Михайловским: «Меня даже краской обливали»

По словам Варвиной, ее подвергали травле. А бывшая жена Михайловского даже испортила ее машину.
«Говорили: „Увела мужика. Хочет денег, стать ведущей“. Ситуация была тяжелая. Меня даже краской обливали. Машину мою обливали. Закрасили все зеркала и стекла в мой день рождения», — сказала она в передаче «Как это было».
Но все прекратилось, когда прошло время. Алексей отметил, что все вокруг были уверены, что эти отношения временные, но потом стало понятно, что между ними действительно любовь. Наталья не скрывает, что ждала это чувство всю жизнь. Она добавила, что у ее мамы были такие же крепкие отношения.
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