Варвина подверглась травле из-за отношений с продюсером «Дома-2» Михайловским: «Меня даже краской обливали»

Наталья Варвина уже давно стала знаменитостью. Она была участницей «Дома-2» целых четыре года. Там у нее начались отношения генеральным продюсером Алексеем Михайловским. Тогда он был в третьем браке. После романа они все же расстались и некоторое время не общались. Однако потом произошло воссоединение. Они не только сыграли свадьбу, но и обвенчались. Однако в беседе с Яной Чуриковой влюбленные признались, что их отношения были очень сложными.

По словам Варвиной, ее подвергали травле. А бывшая жена Михайловского даже испортила ее машину.

«Говорили: „Увела мужика. Хочет денег, стать ведущей“. Ситуация была тяжелая. Меня даже краской обливали. Машину мою обливали. Закрасили все зеркала и стекла в мой день рождения», — сказала она в передаче «Как это было».

Но все прекратилось, когда прошло время. Алексей отметил, что все вокруг были уверены, что эти отношения временные, но потом стало понятно, что между ними действительно любовь. Наталья не скрывает, что ждала это чувство всю жизнь. Она добавила, что у ее мамы были такие же крепкие отношения.