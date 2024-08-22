Экс-генпродюсер «Дома-2» Михайловский рассказал, что съемочную площадку проекта дважды подрывали

Шоу « Дом-2» уже много лет идет на телевидении. Раньше съемочная площадка находилась в районе Истры. Там до сих пор стоит дом, есть подвесной мост и площадка, где была вся аппаратура. Бывший генпродюсер «Дома-2» Алексей Михайловский рассказал, что раньше у территории не было забора, а также охранял ее только один человек.

Ольга Солнце призналась, что порой к ним через речку могли приплыть люди. Алексей Михайловский раскрыл, что дважды «Дом-2» пытались взорвать. Он отметил, что эти попытки уничтожить проект не были успешными.

«Это были 2010-е года. Один раз взрывное устройство подбросили на площадку. Оно выглядело как фляжка коньячная. Ее просто нашел кто-то из участников, Глеб Жемчугов (Клубничка) не смог ее открыть, и она какое-то время была подставкой под дверь в вагончике у ребят-звукорежиссеров. И в какой-то момент руки дошли ее открыть у двух пацанов. Там сработал взрыватель настоящий. Ему оторвало руки по локоть. Второго изрешетило осколками. Тот и другой выжили, но один остался на всю жизнь инвалидом, без рук, а второй потом вернулся на работу», — поделился бывший генпродюсер «Дома-2».

Он отметил, что дом, где был взрыв, сложился. Делом занимались сотрудники ФСБ. По словам Алексея Михайловского, заказчиков так и не удалось найти. Расследование шло целых 6 месяцев.

«А перед этим в 2011 году на Пасху было тоже. У нас часть съемочной площадки находилась в лесу. Там потом поставили забор. И у нас охранник делал каждое утро обход. И он заметил, что из-под забора торчит зеленый мешок солдатский. Он взял и потянул его. Тот рванул. Хорошо, что там было не очень серьезное взрывное устройство. Охранника оглушило»,— поделился Алексей Михайловский во время YouTube-шоу «Как это было» с Яной Чуриковой .