Прилучный заснял сына от Муцениеце, который принял участие в спектакле: «Сегодня со мной на сцену вышел»

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Также он играет в театре. В одной из постановок с ним участвует жена Зепюр Брутян. Он на экранах чаще всего предстает в амплуа брутального и сильного мужчины. А вот в спектакле «Авантюристы поневоле» он облачается в парик и женский наряд, так как играет сбежавшего из тюрьмы преступника. И накануне в этой постановке крохотную роль сыграл его сын Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце .

Примечательно, что в последнее время Павел особенно много уделяет внимание старшим наследникам. Сына он водит на занятия по баскетболу. А вот дочка Мия бывает в гостях у отца и готовит с мачехой. На этот раз 11-летний Тимофей смог принять участие в спектакле с папой. В соцсети он выложил кадры, на которых мальчик выкатывает на сцену инвалидное кресло и говорит несколько фраз.