Прилучный заснял сына от Муцениеце, который принял участие в спектакле: «Сегодня со мной на сцену вышел»

Примечательно, что в последнее время Павел особенно много уделяет внимание старшим наследникам. Сына он водит на занятия по баскетболу. А вот дочка Мия бывает в гостях у отца и готовит с мачехой. На этот раз 11-летний Тимофей смог принять участие в спектакле с папой. В соцсети он выложил кадры, на которых мальчик выкатывает на сцену инвалидное кресло и говорит несколько фраз.
«Сегодня со мной на сцену вышел», — заявил Павел.
Поклонники отметили, что наследник актера повзрослел. Теперь многие считают, что он может пойти по стопам отца. Однако Тимофей мечтать стать дизайнером одежды. А вот его сестра Мия как раз намерена стать актрисой.
Напомним, что Прилучный судится с Муцениеце. Он хочет, чтобы дети жили с ним.
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