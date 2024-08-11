Прилучный заснял сына от Муцениеце, который принял участие в спектакле: «Сегодня со мной на сцену вышел»

Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети Павла Прилучного

Павел Прилучный активно занимается детьми перед предстоящими судами с бывшей женой.

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Также он играет в театре. В одной из постановок с ним участвует жена Зепюр Брутян. Он на экранах чаще всего предстает в амплуа брутального и сильного мужчины. А вот в спектакле «Авантюристы поневоле» он облачается в парик и женский наряд, так как играет сбежавшего из тюрьмы преступника. И накануне в этой постановке крохотную роль сыграл его сын Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце.

Примечательно, что в последнее время Павел особенно много уделяет внимание старшим наследникам. Сына он водит на занятия по баскетболу. А вот дочка Мия бывает в гостях у отца и готовит с мачехой. На этот раз 11-летний Тимофей смог принять участие в спектакле с папой. В соцсети он выложил кадры, на которых мальчик выкатывает на сцену инвалидное кресло и говорит несколько фраз.

Павел Прилучный заснял сына. Фото: соцсети Павла Прилучного

«Сегодня со мной на сцену вышел», — заявил Павел.

Поклонники отметили, что наследник актера повзрослел. Теперь многие считают, что он может пойти по стопам отца. Однако Тимофей мечтать стать дизайнером одежды. А вот его сестра Мия как раз намерена стать актрисой.

Напомним, что Прилучный судится с Муцениеце. Он хочет, чтобы дети жили с ним.

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