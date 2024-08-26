Сотрудник «Альфы» рассказал, что спецслужбам задержать Дурова могла помочь таинственная блондинка

Павел Дуров накануне оказался в центре внимания . Российского миллиардера задержали во Франции. Он летел на частном самолете и приземлился для дозаправки. Однако продолжить свое путешествие не смог. Создателя Telegram теперь ждут разбирательства и возможно даже тюремное заключение. Многие отечественные селебрити удивлены, что это произошло. В беседе с журналистами сотрудник легендарной группы «Альфа» Владимир Зайцев рассказал, что Дурова могли намеренно обмануть спецслужбы.

По его словам, пилот самолета мог сотрудничать с работниками специальных служб и настоять на посадке во Франции. Также известно, что Дуров был в компании блондинки. Она также может быть частью большого плана по задержанию Дурова.

«Это называется «медовая ловушка». Для таких операций нужна не просто эффектная женщина, потому что если она будет просто красивой, на нее могут не клюнуть. Она должна привлечь внимание чем-то еще», — пояснил Зайцев « МК ».