Врачи признали Светлану Светличную неизлечимо больной из-за опухоли в мозге

Стало известно, что медики решили присвоить 84-летней звезде советского кино, актрисе Светлане Светличной статус неизлечимо больного человека. Теперь Светланой Светличной будут заниматься специалисты паллиативной медицины. Это означает, что все возможные методы лечения уже использованы и не принесли никаких результатов. Теперь врачи сосредотачиваются только на том, чтобы обеспечить пациентке достойный уход, который позволит ей провести оставшиеся дни жизни без боли и страданий.

Известно, что Светлана Светличная дала на это согласие.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Терапия будет направлена на снятие боли и поддержание активности Светланы Светличной настолько, насколько это возможно. Сейчас Светлана Светличная не может передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени проводит в постели.

Напомним, у Светланы Светличной злокачественная опухоль в головном мозге, которую актриса отказалась удалять.

По материалам телеграм-канала Mash