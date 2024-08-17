Что на самом деле сейчас происходит со Светланой Светличной - где сейчас артистка

Светлана Светличная год живет в больнице. В хороших условиях - в платном отделении. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, почему Светличная оказалась в стационаре и какие болячки обострились у нее этим летом.

Большая пенсия - гарантия платной помощи

Благодаря званию «Заслуженная артистка РФ» Светлана Светличная получает к базовой пенсии московскую надбавку 39 тыс. 767 руб. Поэтому Светлана Афанасьевна получает очень приличную пенсию - более 60 тыс. руб. Светличная может себе позволить пребывание в платном отделении стационара, где сутки для москвичей стоят 1220 рублей. Актриса на постоянной основе проходит профилактическое лечение в столичной Психиатрической клинической больнице

№ 3. Светличная находится в платном круглосуточном стационаре для пожилых людей, где в палате повышенного комфорта получает специализированное лечение, круглосуточное наблюдение, уход, индивидуальную и групповую медико-психологическую реабилитацию.

Решение о размещении Светланы Светличной в психиатрической больнице было принято на семейном совете. Случилось это после того, как стали прогрессировать диагностированные у актрисы два с лишним года назад деменция, болезнь Альцгеймера. После начала лечения в специализированном учреждении состояние пожилой актрисы стабилизировалось. В отделении, где проходит лечение Светлана Афанасьевна, запрещено пользоваться мобильными, но зато в доступе городской телефон. Светличная несколько раз в неделю звонит родному брату Олегу, который живет с семьей в Пензе. Невестка и внучка артистки Ольга и Мария Ивашовы по очереди дважды в неделю навещают Светлану Афанасьевну: «В стационаре прекрасные условия, но мы не можем оставить нашу бабушку без внимания».

Самочувствие согласно возрасту

Самые близкие люди Светланы Светличной - сын Алексей Ивашов (зубной врач), невестка Ольга, внучка Мария, родной брат Олег. До болезни Светличная не стеснялась нелестно отзываться о невестке Ольге в интервью: «Есть родные и любимые, а есть непонятные люди. Я не хочу общаться с невесткой!» Случилась эта немотивированная агрессия к семье старшего сына после того, как в 2006 году Светличная похоронила младшего сына (он не был женат). При этом дочь Алексея актриса всегда обожала. Родня старалась относиться с пониманием к пожилой знаменитости. Когда три года назад Светлана Афанасьевна заболела (скачки давления, провалы памяти), невестка перед работой каждый день возила ей еду.

Сын серьезно обиделся на маму, когда три года назад Светличная исчезла: инсценировала свою пропажу - актрису искали по всей Москве. Звезда «воскресла» через пару дней на съемках ток-шоу - вспоминала молодость, жаловалась на жизнь и родню. После такого «кино» Светличная объясняла причину исчезновения следователю.

Летом 2024 года стали появляться новости о проблемах со здоровьем у Светланы Светличной. Семья сообщила: у артистки имеются хронические заболевания, но ничего критического. В психиатрической больнице проводят плановые осмотры пациентов. В результате одного у Светланы Афанасьевны заподозрили проблемы с сердцем по результатам ЭКГ, направили в профильное отделение Склифа. В кардиологической реанимации Светличная провела два дня, инфаркт не подтвердился, серьезных проблем с сердцем не обнаружили. Проверили и новообразование в районе челюсти, которое не представляет угрозы жизни. У артистки есть возрастные проблемы с давлением, суставами. Как говорят родные: «Состояние стабильное согласно возрасту и диагнозам». Актриса сама передвигается, питается, общается с членами семьи.