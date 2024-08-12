Светлана Светличная категорически отказалась лечить онкологическое заболевание

Светлана Светличная продолжает находиться под присмотром врачей. Недавно у знаменитой актрисы обнаружили раковую опухоль в головном мозге.

Однако заслуженная артистка отказалась от лечения. При этом Светлана Афанасьевна плохо себя чувствует. У нее наблюдается слабость, ухудшение зрения, а также боли в голове, ушах и горле. Когда врачи предложили ей начать борьбу с онкологическим заболевание, она отказалась, так как опасается, что ей станет только хуже. Поэтому медики не станут проводить операцию. Однако актриса будет проходить лекарственную терапию.

Напомним, что ранее также у Светланы Светличной нашли увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ выявило трехсантиметровую опухоль. По некоторым данным, именно из-за новообразования в головном мозге звезда могла оказаться в психбольнице, где лечится уже несколько лет.

По материалам Телеграм-канал Mash