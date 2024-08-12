Светлана Светличная категорически отказалась лечить онкологическое заболевание

Однако заслуженная артистка отказалась от лечения. При этом Светлана Афанасьевна плохо себя чувствует. У нее наблюдается слабость, ухудшение зрения, а также боли в голове, ушах и горле. Когда врачи предложили ей начать борьбу с онкологическим заболевание, она отказалась, так как опасается, что ей станет только хуже. Поэтому медики не станут проводить операцию. Однако актриса будет проходить лекарственную терапию.
Напомним, что ранее также у
По материалам Телеграм-канал Mash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: