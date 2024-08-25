Поплавская — об аресте Дурова в Париже: «Денег у Павла достаточно»

Исполнительница роли Красной шапочки в советском фильме, актриса и активистка Яна Поплавская прокомментировала в телеграм-канале арест
Яна Поплавская попробовала оценить дальнейшие перспективы создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм»
По мнению Яны Поплавской, помочь
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«Если это позволяет французский закон, и если этого смогут добиться адвокаты Дурова, дай Бог. Денег у Павла достаточно. Их должно было хватить даже на то, чтобы узнать заранее о предстоящем аресте. Но…», — написала Яна Поплавская в своем телеграм-канале.
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