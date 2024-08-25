Ида Галич — об аресте Павла Дурова: «Подумал, что его поклонники идут за автографом»
Ида Галич. Фото: Global Look Press
Телеведущая, певица и блогер Ида Галич выдвинула свое предположение.
На фоне ареста в Париже Павла Дурова, российская телеведущая, певица и блогер Ида Галич вспомнила свою историю взаимодействия с полицейскими. Правда, дело было не в Париже, а в Саратове. Но тем не менее, звезда решила, что параллели вполне уместны.
Увидев, как к ней направляется девушка-полицейская, Ида Галич решила, что это — одна из ее поклонниц, которая хочет сделать совместное фото со звездой. Но не тут то было. Полицейская строго предупредила Иду Галич, курившую в неположенном для этого месте.
Ида Галич предположила, что и Павел Дуров мог принять полицейских, которые арестовали его в аэропорту Ле Бурже в Париже, за своих почитателей.