Ида Галич — об аресте Павла Дурова: «Подумал, что его поклонники идут за автографом»

На фоне ареста в Париже Павла Дурова , российская телеведущая, певица и блогер Ида Галич вспомнила свою историю взаимодействия с полицейскими. Правда, дело было не в Париже, а в Саратове. Но тем не менее, звезда решила, что параллели вполне уместны.

Увидев, как к ней направляется девушка-полицейская, Ида Галич решила, что это — одна из ее поклонниц, которая хочет сделать совместное фото со звездой. Но не тут то было. Полицейская строго предупредила Иду Галич , курившую в неположенном для этого месте.

Ида Галич предположила, что и Павел Дуров мог принять полицейских, которые арестовали его в аэропорту Ле Бурже в Париже, за своих почитателей.

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«Может, Дуров тоже подумал, что его поклонники идут за автографом. А тут — такое», — написала в соцсети Ида Галич .