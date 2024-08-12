Жена Курбана Омарова показала драгоценный подарок от его мамы и отца: «Меня приняли как родную»
Курбан Омаров с Валерией. Фото: соцсети Курбана Омарова
Бывший муж Ксении Бородиной свозил молодую возлюбленную в Дагестан к родным.
Ксения Бородина недавно стала открыто говорить о личной жизни. Примечательно, что она встречается с блогером Николаем Сердюковым. Об этом телеведущая рассказала, когда ее бывший супруг Курбан Омаров сыграл свадьбу с новой избранницей Валерией. Отметим, что Ксения Бородина недолюбливает избранницу Курбана Омарова, так как тот именно с ней ей изменял. Однако сам бизнесмен считает, что в разрушенном браке виноваты двое человек. Теперь он не перестает демонстрировать идиллию с возлюбленной.
На этот раз Валерия рассказала, что Курбан Омаров возил ее в Дагестан и знакомил с родными. Она переживала, что к ней могут отнестись не лучшим образом. Но потом избранница Курбана Омарова вздохнула с облегчением. Ее не только тепло приняли, но и сделали роскошный подарок.
«Мне невероятно повезло встретиться и познакомиться с такой крепкой и интеллигентной семьей. Помню тот первый полет в Дагестан с Курбаном, как я волновалась и переживала перед знакомством. Меня приняли как родную, окутали вниманием, теплотой и заботой. Это на самом деле огромное счастье — быть частью такой семьи», — поделилась Валерия.
От презента родителей Курбана Омарова она осталась в восторге. Жена Курбана показала роскошный браслет с бриллиантами. Она добавила, что ее родные также прекрасно относятся к новым родственникам. Блондинка показала фото со свадьбы. На торжестве были родственники. Все прошло в камерной обстановке с близкими и родными.