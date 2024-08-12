Жена Курбана Омарова показала драгоценный подарок от его мамы и отца: «Меня приняли как родную»

Ксения Бородина недавно стала открыто говорить о личной жизни. Примечательно, что она встречается с блогером Николаем Сердюковым. Об этом телеведущая рассказала, когда ее бывший супруг Курбан Омаров сыграл свадьбу с новой избранницей Валерией. Отметим, что Ксения Бородина недолюбливает избранницу Курбана Омарова , так как тот именно с ней ей изменял. Однако сам бизнесмен считает, что в разрушенном браке виноваты двое человек. Теперь он не перестает демонстрировать идиллию с возлюбленной.

На этот раз Валерия рассказала, что Курбан Омаров возил ее в Дагестан и знакомил с родными. Она переживала, что к ней могут отнестись не лучшим образом. Но потом избранница Курбана Омарова вздохнула с облегчением. Ее не только тепло приняли, но и сделали роскошный подарок.