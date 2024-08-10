Как сразу несколько женщин назвали себя матерями детей основателя Telegram и мультимиллиардера - кто они

Много-много лет Павел Дуров - программист из Петербурга, который с братом и друзьями в свое время удачно создал ВКонтакте, а потом уехал из страны и запустил мессенджер Telegram, - создавал образ идеального человека. Удалился в ОАЭ, чтобы принять аскезу отшельника, и запретил себе тратить энергию на романтические чувства. Он отказался от вредной пищи, алкоголя, плохих привычек, дурных поступков и помыслов. Выкладывал видео из ледяной ванны и фото с обнаженным торсом в пустыне. Успешно пересадил волосы и набрал мышечную массу.

И как только наступило время канонизировать Павла (по его мнению) при жизни - так обычно бывает в голливудских фильмах, - на авансцену вышли сразу несколько женщин, объявивших себя матерями детей Дурова. В этом нет ничего плохого - и даже наоборот! Просто образ эталонного аскета в черной одежде мгновенно разрушился, как стена ВК, которую до сих пор просят вернуть пользователи. Оказалось, что программист просто сделал несколько детей и был таков.

Крошка сын в ВК пришел

Несложно догадаться, что молодой бизнесмен и программист с состоянием в 1,3 трлн рублей - завидная цель для многих охотниц и обольстительниц. Только вот личные отношения Павел обычно стремился скрывать. До недавних пор всем была известна только одна женщина, точно связанная с Дуровым, - очаровательная блондинка Дарья Бондаренко, которая еще в бытность учебы будущего миллиардера в СПбГУ пришла брать у него интервью для газеты «Студень» и после выхода материала родила Павлу сына Мишу (2009 г. р.) и дочь Алину (2010 г. р.).