Как сразу несколько женщин назвали себя матерями детей основателя Telegram и мультимиллиардера - кто они

Много-много лет Павел Дуров - программист из Петербурга, который с братом и друзьями в свое время удачно создал ВКонтакте, а потом уехал из страны и запустил мессенджер Telegram, - создавал образ идеального человека. Удалился в ОАЭ, чтобы принять аскезу отшельника, и запретил себе тратить энергию на романтические чувства. Он отказался от вредной пищи, алкоголя, плохих привычек, дурных поступков и помыслов. Выкладывал видео из ледяной ванны и фото с обнаженным торсом в пустыне. Успешно пересадил волосы и набрал мышечную массу.
И как только наступило время канонизировать Павла (по его мнению) при жизни - так обычно бывает в голливудских фильмах, - на авансцену вышли сразу несколько женщин, объявивших себя матерями детей Дурова. В этом нет ничего плохого - и даже наоборот! Просто образ эталонного аскета в черной одежде мгновенно разрушился, как стена ВК, которую до сих пор просят вернуть пользователи. Оказалось, что программист просто сделал несколько детей и был таков.
Крошка сын в ВК пришел
Несложно догадаться, что молодой бизнесмен и программист с состоянием в 1,3 трлн рублей - завидная цель для многих охотниц и обольстительниц. Только вот личные отношения Павел обычно стремился скрывать. До недавних пор всем была известна только одна женщина, точно связанная с Дуровым, - очаровательная блондинка Дарья Бондаренко, которая еще в бытность учебы будущего миллиардера в СПбГУ пришла брать у него интервью для газеты «Студень» и после выхода материала родила Павлу сына Мишу (2009 г. р.) и дочь Алину (2010 г. р.).
До недавнего времени с Павлом связывали только Дарью Бондаренко. Фото: личная страница Дарьи Бондаренко в социальной сети
Официально основатель ВК и Telegram эту информацию не подтверждал, но и девушка полученные в результате расследования СМИ данные из петербургского загса по детям никак не опровергала. В настоящий момент Дарья замужем за тренером по фехтованию Данилой Рубцовым.
С тех пор прошло много времени. Невероятно уверенный в себе (или наоборот) программист отдалился от дел мирских, стал жить с 2017 года в ОАЭ, встречаться с местными шейхами, а в соцсетях выкладывать карикатурные фотографии с многозначительными цитатами и загадочным взглядом. Пользователи гадали: это прикол или он настолько серьезно себя воспринимает? И вот после довольно пустого, но эксклюзивного интервью Павла Дурова американскому блогеру Такеру Карлсону (российской прессе программист традиционно отказывает) громом среди ясного неба прогремела новость - фитнес-модель Диана Бако, «Мисс юная Венгрия», объявила, что беременна.
Фитнес-модель Диана Бако ждет ребенка. От кого? Фото: личная страница Дарьи Бако в социальной сети
Подумаешь, что такого? Мало ли кто еще. Но все дело в том, что именно эту обласканную пластическими хирургами брюнетку уже несколько лет связывают с Павлом Дуровым. Огромные букеты роз, украшения Bvlgari, частные джеты и самые роскошные отели мира - все это, по версии инсайдеров, знаки внимания от самого закрытого миллиардера России.
Тятя, тятя, наши сети притащили сто детей!
Почти сразу после Дианы Бако - совпадение? - в соцсетях другой красотки появилась обезоруживающая фотография с тремя детьми. На снимке 43-летняя Ирина Болгар изображена вместе с дочкой Леей (2013 г. р.) и сыновьями Давидом (2017 г. р.) и Даниэлем (2016 г. р.), но самое главное - хештеги, которыми сопровождается публикация: #durov.
Ирина Болгар уверяет, что ее дети носят фамилию Дурова. Фото: личная страница Ирины Болгар в социальной сети
Ну мало ли на свете Дуровых? Рыжеволосые дети на фото ничем русского миллиардера даже отдаленно не напоминают. Однако «Комсомольской правде» удалось связаться с многодетной матерью - и она подтвердила, что дети действительно от Павла. Официально отношения с женщиной программист по традиции не регистрировал. Ирина выучилась на юриста, но вместо работы по специальности последние 20 лет практикует йогу и путешествует. Последние четыре года Болгар живет в Швейцарии, а до этого вместе с детьми жила в Латвии.
Ну, а 30 июля после серии медиашахов всеобщий мат поставил Дуров. У себя в Телеграме он заявил, что детей у него куда больше, чем трое или пятеро. Оказалось, что гений, миллиардер и плейбой Павел решил стать филантропом. И оплодотворил... сотни женщин. Все началось 15 лет назад, когда к нему обратился друг с весьма странной просьбой: они с женой не могли иметь детей из-за проблем с фертильностью. И уговорили Дурова сдать сперму в клинике, чтобы ребенок появился... от него (кому-то такая идея может показаться вполне нормальной, но ранние фото программиста до пластических операций о супергенетике, мягко говоря, не свидетельствуют).
Именно тогда в клинике Павла убедили, что его «гражданский долг - сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар». Дуров так увлекся, что насдавал пробирок для более чем сотни пар в 12 странах мира. В одной из клиник ЭКО, как уверяет Павел, «все еще есть моя замороженная сперма, доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей». Он также планирует открыть ДНК-код, чтобы биологические дети впоследствии могли найти друг друга.
А кто еще?
Алена Шишкова родила дочь от Тимати, но с Дуровым тоже встречалась. Фото: личная страница Алена Шишков в социальной сети
Заявить о таком заветном «трофее», как Павел Дуров, - почетно. Поэтому довольно много опытных охотниц за толстосумами намекали на роман с программистом. В этом списке: пышногрудая модель Катарина Пудар (Абрамова), которая теперь учит «речевому имиджу», блогер Ольга Коробицына, крутившая роман с топовыми футболистами мирового уровня, бывшая Тимати - блондинка Алена Шишкова, и даже ее подруга Мария Троцко, долго выкладывавшая шикарные подарки в соцсети с подписью «П.».