Экс-возлюбленная Дурова Болгар призналась, что поймала создателя Telegram на изменах

Ирина даже предоставила свидетельства о рождении детей, чтобы доказать, что говорит правду. Однако с Дуровым она рассталась и живут они не вместе. На днях бывшая возлюбленная создателя Telegram выложила фото с сыновьями и дочкой бизнесмена.
Теперь Болгар рассказала, что расставание с
По словам Ирины, после ее публичного заявления об отношениях с
И Диана Бако однажды опубликовала фото с детской игрушкой с датой «19 апреля 2021 год».
«Если на стене висит пистолет, рано или поздно он выстрелит. А что если это будет плюшевый мишка? Это был тот самый медвежонок, которого мы когда-то купили для Леи! Теперь он оказался в доме Павла, да еще и вернулся ко мне в таком неприятном контексте.
И выложила фото — дочка с тем самым «медведем раздора», — заявила Ирина.
По ее словам, они с
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