Экс-возлюбленная Дурова Болгар призналась, что поймала создателя Telegram на изменах

Павел Дуров скрывает свою личную жизнь. Однако недавно выяснилось, что у него были серьезные отношения с Ириной Болгар. Ранее она жила в Санкт-Петербурге и родила от миллиардера троих детей: дочку Лею и сыновей Даниэля и Давида. Затем Болгар переехала с наследниками в Швейцарию.

Ирина даже предоставила свидетельства о рождении детей, чтобы доказать, что говорит правду. Однако с Дуровым она рассталась и живут они не вместе. На днях бывшая возлюбленная создателя Telegram выложила фото с сыновьями и дочкой бизнесмена.

Теперь Болгар рассказала, что расставание с Павлом Дуровым произошло из-за его измен. По ее словам, разлучницей оказалась венгерская 25-летняя модель Диана Бако. Она поняла, что богач ее обманывает, благодаря плюшевой игрушке.

По словам Ирины, после ее публичного заявления об отношениях с Павлом Дуровым ей стали писать женщины, которые демонстрировали скрины переписок с богачом.

И Диана Бако однажды опубликовала фото с детской игрушкой с датой «19 апреля 2021 год».

«Если на стене висит пистолет, рано или поздно он выстрелит. А что если это будет плюшевый мишка? Это был тот самый медвежонок, которого мы когда-то купили для Леи! Теперь он оказался в доме Павла, да еще и вернулся ко мне в таком неприятном контексте. И выложила фото — дочка с тем самым «медведем раздора», — заявила Ирина.

По ее словам, они с Павлом Дуровым расстались в 2022 году, но причиной стала не Диана. Однако только недавно ей удалось раскрыть секрет плюшевого мишки.