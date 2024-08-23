82-летний Лев Лещенко выступил на фестивале «Новая волна»

82-летний певец Лев Лещенко доказал, что полон энергии и жизненных сил. Мэтр побывал на открывшемся в Сириусе Международном музыкальном конкурсе «Новая волна» .

82-летний Лев Лещенко не просто спел на сцене, приветствуя молодые таланты. Он весело отплясывал и всячески демонстрировал, что находится в прекрасном расположении духа. Выглядел Лев Лещенко безупречно. Облаченный в роскошный белый костюм, он в очередной раз подтвердил свое звание легенды сцены.

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