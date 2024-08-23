82-летний Лев Лещенко выступил на фестивале «Новая волна»
Лев Лещенко показал всем, чего он стоит. Фото: Global Look Press
Лев Лещенко впервые после сообщений о серьезной болезни появился на публике.
82-летний певец Лев Лещенко доказал, что полон энергии и жизненных сил. Мэтр побывал на открывшемся в Сириусе Международном музыкальном конкурсе «Новая волна».
82-летний Лев Лещенко не просто спел на сцене, приветствуя молодые таланты. Он весело отплясывал и всячески демонстрировал, что находится в прекрасном расположении духа. Выглядел Лев Лещенко безупречно. Облаченный в роскошный белый костюм, он в очередной раз подтвердил свое звание легенды сцены.
Напомним, на днях появилась информация о том, что Лев Лещенко тяжело болен. У него редкое заболевание на фоне нарушения обмена веществ. Лещенко вынужден был отменить свои концерты на Дальнем Востоке, а вот в Сириус все же прилетел.