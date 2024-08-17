Шоу «Последний герой» покинул Давид Ниамеди

Стало известно, кто покинул реалити-шоу «Последний герой» незадолго до финала. Проект идет на телеканале ТВ-3, а съемки его проходили в условиях довольно жестких, на Алтае.
На этот раз во время голосования одинаковое количество голосов на вылет набрали Давид Ниамеди и возлюбленный ведущей шоу Ксении Бородиной Николай Сердюков.
И в итоге решили, что это будет Давид Ниамеди.
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Давид Ниамеди. Фото: ТВ-3
Кстати, те, кто следит за событиями, разворачивающимися на проекте, считают, что Давид Ниамеди слишком долго в нем задержался. Его называют человеком из массовки, который ничем не запомнился телезрителям.
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