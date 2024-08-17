Шоу «Последний герой» покинул Давид Ниамеди

Участники шоу «Последний герой». Фото: ТВ-3

Ксения Бородина объявляла переголосование, заявив, что один голос был слит.

Стало известно, кто покинул реалити-шоу «Последний герой» незадолго до финала. Проект идет на телеканале ТВ-3, а съемки его проходили в условиях довольно жестких, на Алтае.

На этот раз во время голосования одинаковое количество голосов на вылет набрали Давид Ниамеди и возлюбленный ведущей шоу Ксении Бородиной Николай Сердюков.

Ксения Бородина, вероятно, испугавшись, что ее ухажер покинет проект, объявила о переголосовании.

Надежда Ангарская. Дмитрий Конышев и Иван Пышненко долго и горячо обсуждали, кто же достоин остаться в проекте.

И в итоге решили, что это будет Давид Ниамеди.

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Давид Ниамеди. Фото: ТВ-3

Кстати, те, кто следит за событиями, разворачивающимися на проекте, считают, что Давид Ниамеди слишком долго в нем задержался. Его называют человеком из массовки, который ничем не запомнился телезрителям.

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