Шоу «Последний герой» покинул Давид Ниамеди

Стало известно, кто покинул реалити-шоу «Последний герой» незадолго до финала. Проект идет на телеканале ТВ-3, а съемки его проходили в условиях довольно жестких, на Алтае.

На этот раз во время голосования одинаковое количество голосов на вылет набрали Давид Ниамеди и возлюбленный ведущей шоу Ксении Бородиной Николай Сердюков.

Ксения Бородина , вероятно, испугавшись, что ее ухажер покинет проект, объявила о переголосовании.

Надежда Ангарская . Дмитрий Конышев и Иван Пышненко долго и горячо обсуждали, кто же достоин остаться в проекте.

И в итоге решили, что это будет Давид Ниамеди.