Охлобыстин рассказал, что происходит с Ефремовым в тюрьме: «Работает, как положено, никаких поблажек ему не дают»

По словам актера, Ефремов просто попал в плохую компанию, поэтому проявились скверные наклонности. Звезда фильма «Любовь в большом городе» был осужден на 7 лет, из которых он отсидел уже три. Иван отметил, что после ДТП со смертельным исходом многие отвернулись от артиста, но в тюрьме к нему хорошо относятся.
«Там у него приличное окружение, на самом деле. Работает, как положено, никаких поблажек ему не дают», — признался Охлобыстин KP.RU.
Он рассказал, что у Ефремова есть проблемы со здоровьем, которые удастся решить только в том случае, если его отпустят на свободу.
«Там меловая вода и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты», — пояснил актер.
Также Иван рассказал, что сейчас не хватает хороших режиссеров. Он надеется, что его друга вернут в театр, где Михаил сможет делать постановки.
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