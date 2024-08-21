Охлобыстин рассказал, что происходит с Ефремовым в тюрьме: «Работает, как положено, никаких поблажек ему не дают»

Иван Охлобыстин дружит с Михаилом Ефремовым много лет. Он не скрывает, что поддерживает с ним общение после того, как актер попал в тюрьму. Примечательно, что недавно появились слухи, что Ефремова могут выпустить по УДО до конца года. Отмечалось, что его могут освободить из-за проблем со здоровьем. Однако адвокат артиста Юрий Падалко опроверг слухи. Он пояснил, что пока лишь готовятся необходимые документы. Охлобыстин заявил, что его друг действительно болен.

По словам актера, Ефремов просто попал в плохую компанию, поэтому проявились скверные наклонности. Звезда фильма «Любовь в большом городе» был осужден на 7 лет, из которых он отсидел уже три. Иван отметил, что после ДТП со смертельным исходом многие отвернулись от артиста, но в тюрьме к нему хорошо относятся.

«Там у него приличное окружение, на самом деле. Работает, как положено, никаких поблажек ему не дают», — признался Охлобыстин KP.RU.

Он рассказал, что у Ефремова есть проблемы со здоровьем, которые удастся решить только в том случае, если его отпустят на свободу.

«Там меловая вода и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты», — пояснил актер.

Также Иван рассказал, что сейчас не хватает хороших режиссеров. Он надеется, что его друга вернут в театр, где Михаил сможет делать постановки.