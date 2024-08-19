Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что актер может выйти на свободу по УДО к новому году

Михаил Ефремов раньше активно снимался в кино. После ДТП, где водитель второго транспорта погиб, артист был арестован. Он находился в алкогольном опьянении в момент аварии. Звезда кино на данный момент 3,5 года уже находится в колонии в городе Алексеевка Белгородской области. 19 августа появилась новость, что якобы адвокаты сообщили, что Ефремов может выйти на свободу по УДО к новому году. Отмечалось, что это произойдет из-за проблем со здоровьем . Якобы нахождение актера в колонии может привести к инсульту.

Но на связь с журналистами вышел Юрий Падалко. Адвокат заверил, что он единственный работает с Ефремовым. По словам юриста, слухам не нужно верить.

«Эта информация не соответствует действительности. Я последние два года и в настоящее время единственный действующий в его интересах адвокат», – заявил Падалко, пишет Super.