Шубская и Овечкин устроили вечеринку для своего старшего сына в честь его шестилетия

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: соцсети Анастасии Шубской

Анастасия Шубская поделилась кадрами с вечеринки.

Анастасия Шубская уже давно состоит в браке с Александром Овечкиным. На их свадьбе успела погулять мама Шубской Вера Глаголевой. Но потом актриса умерла. У пары теперь растут двое детей: Сергей и Илья. Хоккеист тренируется в США, где у него есть дом. Обычно на лето супруги приезжает с наследниками в Россию. И 18 августа они решили устроить вечеринку в честь дня рождения старшего сына. Шубская и Овечкин закатили праздник в космическом стиле.

В соцсети супруги поделились кадрами с торжества. Именинник был одет в шорты и футболку Givenchy, как и его брат. Хоккеист выбрал летний кэжуал стиль. А вот Шубская красовалась в белой укороченной блузке и модных брюках цвета фуксии. Она козырнула точеной фигурой.

«Первые фото с нашего замечательного праздника. С днем рождения, любимый сыночек!» – написала Анастасия.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: соцсети Анастасии Шубской

На праздник приехали сестры Шубской Анна и Мария Нахапетовы, а также ее папа. Кульминацией вечера стал большой многоярусный торт с фигуркой робота.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Овечкина. Многие отметили, что она очень утонченная. Другие заявились, что сыновья хоккеиста стали большими.

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Анастасия Шубская с отцом и Александр Овечкин с сыновьями. Фото: соцсети Анастасии Шубской

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