Шубская и Овечкин устроили вечеринку для своего старшего сына в честь его шестилетия

Анастасия Шубская уже давно состоит в браке с Александром Овечкиным . На их свадьбе успела погулять мама Шубской Вера Глаголевой. Но потом актриса умерла. У пары теперь растут двое детей: Сергей и Илья. Хоккеист тренируется в США, где у него есть дом. Обычно на лето супруги приезжает с наследниками в Россию. И 18 августа они решили устроить вечеринку в честь дня рождения старшего сына. Шубская и Овечкин закатили праздник в космическом стиле.

В соцсети супруги поделились кадрами с торжества. Именинник был одет в шорты и футболку Givenchy, как и его брат. Хоккеист выбрал летний кэжуал стиль. А вот Шубская красовалась в белой укороченной блузке и модных брюках цвета фуксии. Она козырнула точеной фигурой.