Шубская и Овечкин устроили вечеринку для своего старшего сына в честь его шестилетия

В соцсети супруги поделились кадрами с торжества. Именинник был одет в шорты и футболку Givenchy, как и его брат. Хоккеист выбрал летний кэжуал стиль. А вот Шубская красовалась в белой укороченной блузке и модных брюках цвета фуксии. Она козырнула точеной фигурой.
«Первые фото с нашего замечательного праздника. С днем рождения, любимый сыночек!» – написала Анастасия.
Анастасия Шубская и
На праздник приехали сестры Шубской
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Овечкина. Многие отметили, что она очень утонченная. Другие заявились, что сыновья хоккеиста стали большими.
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Анастасия Шубская с отцом и
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