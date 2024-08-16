Белоснежный пантеон, букеты роз в высоких вазах: Настасья Шубская показала могилу мамы Веры Глаголевой

Вера Глаголева. Фото: Global Look Press

Актриса и режиссер Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года.

Дочери ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Настасья Шубская, Анна и Мария Нахапетовы 16 августа почтили ее память.

Сестры посетили могилу Веры Глаголевой. В своем микроблоге Настасья Шубская разместила снимок, сделанный на Троекуровском кладбище. Так что, все поклонники покойной Веры Глаголевой могут все хорошо рассмотреть и убедиться — могила находится в идеальном состоянии.

Захоронение находится внутри белоснежного пантеона и почти сплошь уставлено вазами с белыми и нежно-розовыми розами. Эти цветы так любила Вера Глаголева.

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Могила Веры Глаголевой на Троекуровском кладбище. Фото: соцсети Настасьи Шубской

Напомним, ранее старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова разместила в микроблоге снимок актрисы, напомнив, что ее уже семь лет нет с нами.

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