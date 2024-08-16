Белоснежный пантеон, букеты роз в высоких вазах: Настасья Шубская показала могилу мамы Веры Глаголевой
Вера Глаголева. Фото: Global Look Press
Актриса и режиссер Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года.
Дочери ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Настасья Шубская, Анна и Мария Нахапетовы 16 августа почтили ее память.
Сестры посетили могилу Веры Глаголевой. В своем микроблоге Настасья Шубская разместила снимок, сделанный на Троекуровском кладбище. Так что, все поклонники покойной Веры Глаголевой могут все хорошо рассмотреть и убедиться — могила находится в идеальном состоянии.
Захоронение находится внутри белоснежного пантеона и почти сплошь уставлено вазами с белыми и нежно-розовыми розами. Эти цветы так любила Вера Глаголева.