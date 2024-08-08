Шубская в алом платье с разрезом и прозрачных лодочках устроила фотосессию

Дочь ныне покойной актрисы и режиссера
На этот раз Шубская предстала в алом платье на запах с разрезом. Наряд позволил ей показать стройные ножки. Лук дополнили прозрачные туфли-лодочки. Она дефилировала по комнате с белыми стенами.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети Анастасии Шубской
Жена Овечкина произвела фурор. Она сразила поклонников своей фотосессией. Анастасию осыпали комплиментами. «Очень красиво», – заявила актриса
«Не одежда красит человека, а человек одежду. Настя, вы вызываете уважение, достоинство, как женщина!» — сказала oksano4ka1183.
«Все таки интересно, это спорт или генетика? Или все вместе?» — поразилась lilia.raab.
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