Шубская в алом платье с разрезом и прозрачных лодочках устроила фотосессию

Дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой , модель Анастасия Шубская уже давно стала женой Александра Овечкина . Она с ним живет в США, но регулярно приезжает в Россию. Пара растит двоих сыновей: Сергей, которому скоро будет шесть лет, а также четырехлетний Илья. Пара не скрывает, что они хотят завести детей. Хоккеист признавался, что мечтает о дочке. Примечательно, что Настасья Шубская быстро восстанавливается после родов. Она обладает точеными формами. Недавно модель устроила фотосессию в вечернем аутфите.

На этот раз Шубская предстала в алом платье на запах с разрезом. Наряд позволил ей показать стройные ножки. Лук дополнили прозрачные туфли-лодочки. Она дефилировала по комнате с белыми стенами.