Шубская в алом платье с разрезом и прозрачных лодочках устроила фотосессию

Анастасия Шубская. Фото: соцсети Анастасии Шубской

Жена Александра Овечкина даже после вторых родов может похвастаться точеной фигурой.

Дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская уже давно стала женой Александра Овечкина. Она с ним живет в США, но регулярно приезжает в Россию. Пара растит двоих сыновей: Сергей, которому скоро будет шесть лет, а также четырехлетний Илья. Пара не скрывает, что они хотят завести детей. Хоккеист признавался, что мечтает о дочке. Примечательно, что Настасья Шубская быстро восстанавливается после родов. Она обладает точеными формами. Недавно модель устроила фотосессию в вечернем аутфите.

На этот раз Шубская предстала в алом платье на запах с разрезом. Наряд позволил ей показать стройные ножки. Лук дополнили прозрачные туфли-лодочки. Она дефилировала по комнате с белыми стенами.

Анастасия Шубская. Фото: соцсети Анастасии Шубской

Жена Овечкина произвела фурор. Она сразила поклонников своей фотосессией. Анастасию осыпали комплиментами. «Очень красиво», – заявила актриса Янина Студилина.

«Не одежда красит человека, а человек одежду. Настя, вы вызываете уважение, достоинство, как женщина!» — сказала oksano4ka1183.

«Все таки интересно, это спорт или генетика? Или все вместе?» — поразилась lilia.raab.

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