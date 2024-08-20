Азиза появилась в Сочи с обручальным кольцом на пальце: «У меня произошли серьезные перемены»

Азиза уже давно стала известной исполнительницей. Она продолжает давать концерты. Недавно артистка приехала в Сочи. Там она выступила на публике. Один из фанатов пробрался к ней на сцену и поцеловал ей руки. Певица не стала его ругать. Она осталась на курорте, чтобы отдохнуть. Азиза появляеся на местном пляже. Поклонники заметили, что она снова стала носить обручальное кольцо. В итоге звезда объявила, что в ее личной жизни произошли перемены.

«У меня действительно произошли серьезные перемены. Но пока о них говорить не буду. Скажу лишь, что я люблю и любима. Что вдохновляет меня на сочинение новых песен», – сказала она, пишет « МК ».

Напомним, что в 2021 году Азиза впервые вышла замужем. Ее избранником стал итальянец русского происхождения Алессандро Лортэ. Они появлялись на телевизионных шоу и даже пели вместе. Но спустя год он улетел в Италию . Артистка отмечала, что не намерена его останавливать, но и ехать с ним не хочет.