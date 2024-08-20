Ольга Бузова намекнула на беременность: «Я влюблена. Внутри живет что-то. Надеюсь, это двойня»

На публике Ольга появилась в розовом платье на бретельках. Она собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. На этот раз телеведущая поговорила с журналисткой. Она призналась ей, что разозлит своего пиарщика.
«Пиарщик меня просто убьет. Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то», — с улыбкой сказала артистка.
«Как вы думаете, будет девочка или мальчик?» – спросила она у корреспондента «Четвертого канала». «Ольга, я согласна, если будет двойня», – удивленно сказала она. «Я тоже. Надеюсь, так и будет», — ответила ей сияющая телеведущая.
Отметим, что уже несколько лет она намекает, что хочет стать мамой. Но в последнее время Бузова говорит об этом чаще. По всей видимости, она встретила достойного мужчину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: