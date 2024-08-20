Ольга Бузова намекнула на беременность: «Я влюблена. Внутри живет что-то. Надеюсь, это двойня»

Ольга Бузова уже несколько лет ни с кем не состоит в отношениях . Расставание с блогером Давой стало для нее болезненным. Однако на шоу «Сокровища императора» ей удалось поставить точку в этих отношениях. Тогда бывшие влюбленные поцеловались. Артистка заявила, что больше ничего не чувствует. А недавно она выложила фото с таинственным бойфрендом. Ходя слухи, что звезда встречается с олигархом. А накануне в Екатеринбурге она посетила модный показ, где сделала неожиданное заявление.

На публике Ольга появилась в розовом платье на бретельках. Она собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. На этот раз телеведущая поговорила с журналисткой. Она призналась ей, что разозлит своего пиарщика.

«Пиарщик меня просто убьет. Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то», — с улыбкой сказала артистка.

«Как вы думаете, будет девочка или мальчик?» – спросила она у корреспондента «Четвертого канала». «Ольга, я согласна, если будет двойня», – удивленно сказала она. «Я тоже. Надеюсь, так и будет», — ответила ей сияющая телеведущая.

Отметим, что уже несколько лет она намекает, что хочет стать мамой. Но в последнее время Бузова говорит об этом чаще. По всей видимости, она встретила достойного мужчину.