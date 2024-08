Ляйсан Утяшеву обманули мошенники, продав ей поддельную косметику дороже 100 тысяч рублей

Ляйсан Утяшева давно интересуется индустрией красоты. Она сама регулярно экспериментирует с имиджем. В ее гардеробе много дорогих нарядов. Также у экс-гимнастки всегда есть с собой косметика. Оказалось, что на днях ее развели мошенники. С помощницей звезды связалась дама, которая представилась директором крупного торгового дома.

Она сделала заманчивое предложение для Ляйсан – приобрести со скидкой 70 процентов большую партию парфюмерной продукции, которую не успели распродать. Речь шла про флаконы духов таких брендов как Chanel, Tom Ford Black Orchid, Clive Christian Jump Up and Kiss Me Hedonistic, а также про крема и сыворотки для лица.

Представитель Утяшевой после согласования со звездой оформила покупку на 86,5 тысяч рублей. Курьер привез товар, в котором было 12 наименований. Однако помощница телеведущей сразу поняла, что ее обманули, так как ни аромат, ни этикетки не соответствовали оригиналу. Директор торгового дома перестала выходить на связь, поэтому обманутым покупателям пришлось обратиться в полицию, пишет « МК ».

К слову, визажист телеведущей тоже взял косметики на 26 тысяч рублей. В итоге ущерб составил больше 100 тысяч рублей.