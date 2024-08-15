Боня показала лицо матери со шрамами и ожогами после неудачной пластики в Дубае

Виктория Боня не скрывает, что следит за своей внешностью. В 44 года она старается делать все, чтобы сохранить красоту и молодость. В 2023 году она сделала пластику лица в США. Ей захотелось «лисьи глазки». Телеведущая отдала крупную сумму за преображение. Потом ей также пришлось обратиться к косметологу, чтобы все довести до совершенства. А не так давно она рассказала, что ее мама тоже сделала операцию. Однако пластика была неудачной .

На этот раз Боня пообщалась с поклонниками. Многие стали спрашивать про ее маму. Телеведущая показала фото на котором видно, что на лице Галины есть шрамы и ожоги. Большая часть находится возле ушей и на шее.

«Я все расскажу немного позже. Там очень много последствий. Сказать ужасно — это ничего не сказать», — заявила Виктория.

Она также добавила, что в итоге отправит маму к своему хирургу в США. Телеведущая отметила, что такую ужасную пластику ее родительнице сделали в Дубае.