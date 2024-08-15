Боня показала лицо матери со шрамами и ожогами после неудачной пластики в Дубае

На этот раз Боня пообщалась с поклонниками. Многие стали спрашивать про ее маму. Телеведущая показала фото на котором видно, что на лице Галины есть шрамы и ожоги. Большая часть находится возле ушей и на шее.
«Я все расскажу немного позже. Там очень много последствий. Сказать ужасно — это ничего не сказать», — заявила Виктория.
Она также добавила, что в итоге отправит маму к своему хирургу в США. Телеведущая отметила, что такую ужасную пластику ее родительнице сделали в Дубае.
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Мама Виктории Бони перенесла пластику. Фото: соцсети Виктории Бони
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